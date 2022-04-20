Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama

20.04.2022 12:58

- Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Konuyu kapatmam ama herkes siyaset yapacak olurda bunu usulüyle ahlakına uygun yapmalı.

- Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

"Konuyu kapatmam ama herkes siyaset yapacak olurda bunu usulüyle ahlakına uygun yapmalı. Bizim geleneğimizin aynı görüşten gibi davranan, bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerine güç elde ettiğini düşünenler, şahsi çıkarları için kullanmaya yelteniyorlar"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, " Bu konuyu kapatmam ama herkes siyaset yapacak olurda bunu usulüyle ahlakına uygun yapmalı. Bizim geleneğimizin aynı görüşten gibi davranan, bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerine güç elde ettiğini düşünenler, şahsi çıkarları için kullanmaya yelteniyorlar" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sosyal medyada yaşanan tartışmaya ilişkin sorusunu cevapladı. Şentop, çok küçük yaşlardan itibaren beri siyasetin içinden geldiklerini hatırlatarak, "Siyasi düşüncelerimiz, dünya görüşümüz çerçevesinde çalışmalarımızın devamı mahiyetinde görüyoruz. İlkeler, prensipler, ahlak çerçevesinde siyasetin yapılmasına gerek duyuyoruz. Başından beri siyasetin doğallığı içinde enstrümanların ahlakına uygun kullanılması hassasiyeti göstermesini herkesten bekliyoruz. Kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Dışarıdan yön vermeye çalışanları her zaman sivil, askeri,bürokrasi başka yerlerde de olabilir, hep mücadele ettik. Doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medyada tartışlma başlayınca kendisini arayanlar olduğunu belirterek, Hz. Ali'nin 'en büyük hile hilesizlik' der 'siyasette numara hile bana çok uzaktır' sözünü hatırlattı. Şentop, "Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım. Bu konuyu kapatmam ama herkes siyaset yapacak olurda bunu usulüyle ahlakına uygun yapmalı. Bizim geleneğimizin aynı görüşten gibi davranan, bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerine güç elde ettiğini düşünenler, şahsi çıkarları için kullanmaya yelteniyorlar" dedi.

Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama
Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama
Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama
Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama
Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop: 'Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım' TBMM Başkanı Şentop: 'Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım' Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Emeklilerin son umudu da suya düştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "emekliye zam yok" açıklaması
13:58 İBB usulsüz İstanbulkart kullananların peşine düştü! Reklam filmi tartışmalara yol açtı: Savunan da var, kızan da!
13:53 Şenol Güneş'e teklif üstüne teklif! Yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 14:32:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement