Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama - Son Dakika

- Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

"Konuyu kapatmam ama herkes siyaset yapacak olurda bunu usulüyle ahlakına uygun yapmalı. Bizim geleneğimizin aynı görüşten gibi davranan, bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerine güç elde ettiğini düşünenler, şahsi çıkarları için kullanmaya yelteniyorlar"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, " Bu konuyu kapatmam ama herkes siyaset yapacak olurda bunu usulüyle ahlakına uygun yapmalı. Bizim geleneğimizin aynı görüşten gibi davranan, bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerine güç elde ettiğini düşünenler, şahsi çıkarları için kullanmaya yelteniyorlar" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sosyal medyada yaşanan tartışmaya ilişkin sorusunu cevapladı. Şentop, çok küçük yaşlardan itibaren beri siyasetin içinden geldiklerini hatırlatarak, "Siyasi düşüncelerimiz, dünya görüşümüz çerçevesinde çalışmalarımızın devamı mahiyetinde görüyoruz. İlkeler, prensipler, ahlak çerçevesinde siyasetin yapılmasına gerek duyuyoruz. Başından beri siyasetin doğallığı içinde enstrümanların ahlakına uygun kullanılması hassasiyeti göstermesini herkesten bekliyoruz. Kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Dışarıdan yön vermeye çalışanları her zaman sivil, askeri,bürokrasi başka yerlerde de olabilir, hep mücadele ettik. Doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medyada tartışlma başlayınca kendisini arayanlar olduğunu belirterek, Hz. Ali'nin 'en büyük hile hilesizlik' der 'siyasette numara hile bana çok uzaktır' sözünü hatırlattı. Şentop, "Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım. Bu konuyu kapatmam ama herkes siyaset yapacak olurda bunu usulüyle ahlakına uygun yapmalı. Bizim geleneğimizin aynı görüşten gibi davranan, bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerine güç elde ettiğini düşünenler, şahsi çıkarları için kullanmaya yelteniyorlar" dedi.