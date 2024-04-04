Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, destekçilere teşekkür etti

Politika

31 Mart Yerel Seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanlığını kazanan Osman Çelik, "Serdivan'ın geleceği için önemli bir adım attık. Bu desteğiniz için sizlere minnettarım" dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, yerel seçimlerde kendisine destek olan Çark Caddesi esnafına ve vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulundu. Çelik, "Serdivan'ın kalkınması için hep birlikte çalışmalıyız. Sizler esnaflarımız olarak bu kentin önemli birer paydaşısınız. 31 Mart Yerel Seçimlerinde bana göstermiş olduğunuz destek ile Serdivan'ın geleceği için önemli bir adım attık. Bu desteğiniz için sizlere minnettarım" dedi. - SAKARYA