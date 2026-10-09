Serdivan Belediye Meclisi'nde istifalarla Yeni Parti 9'a düştü, AK Parti 16'ya çıktı - Son Dakika
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Serdivan Belediye Meclisi'nde istifalarla Yeni Parti 9'a düştü, AK Parti 16'ya çıktı

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Serdivan Belediye Meclisi\'nde istifalarla Yeni Parti 9\'a düştü, AK Parti 16\'ya çıktı
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Serdivan Belediye Meclisi'nde istifa ve parti değişiklikleriyle Yeni Parti 10'dan 9'a düşerken AK Parti 16 üyeye yükseldi. Osman Çelik, muhalefetin yedek hesabını yapamadığını 'siyasi acemilik' diye niteledi; komisyonlarda Cumhur İttifakı 4, muhalefet 1 kişiyle temsil ediliyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye meclisinde yaşanan istifa ve parti değişiklikleri, meclis aritmetiğini ve ihtisas komisyonlarındaki dengeleri değiştirdi. Yeni Parti'nin üye sayısı 10'dan 9'a düşerken, AK Parti'nin üye sayısı 16'ya yükseldi. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, kalemi eline alıp tahtaya geçerek yaşanan süreci "Dersimiz matematik" sözleriyle anlattı ve muhalefetin yaptığı hatayı "Siyasi acemilik" olarak nitelendirdi. Çelik, "Onların bu hatası AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yaradı. Biz Cumhur İttifakı olarak 4 kişiyle komisyonlarda temsil ediliyoruz, onlar 1'e düştüler" dedi.

Serdivan Belediye Meclisi'nde son dönemde yaşanan istifalar ve parti değişikliklerinin ardından meclisteki sandalye dağılımı yeniden şekillendi. Yeni Parti Serdivan İlçe Başkanlığına seçilen Nilgün Aslı Erişir, parti tüzüğündeki düzenleme çerçevesinde 25 Eylül 2026 tarihli dilekçesiyle belediye meclis üyeliğinden istifa etti. Boşalan üyeliğin CHP'nin yedek listesinden tamamlanamaması üzerine, ilgili seçim kurullarından alınan görüş doğrultusunda Cumhur İttifakı yedek meclis üyesi Yunus Saltık meclise dahil oldu.

Bu gelişmeyle Yeni Parti'nin meclis üyesi sayısı 10'dan 9'a düşerken, Cumhur İttifakı saflarından Yunus Saltık meclisteki yerini aldı. Bağımsız meclis üyesi Abdullah Durak'ın da 1 Ekim 2026 tarihli dilekçesiyle AK Parti grubuna katılmasıyla AK Parti'nin üye sayısı 16'ya yükseldi.

"Yeni Parti grubunda bir acemilik var"

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik yaptığı açıklamada, "Geçen hafta pazartesi günü gerçekten farklı şeyler oldu Serdivan Belediyesi meclisinde. Muhalefette, Yeni Parti grubunda bir acemilik var. Yeni Parti'de bulunan bir meclis üyesi arkadaşımızın istifa ederek Yeni Parti'den ilçe başkanı adayı olmasıyla süreç başladı. İlçe başkanı olduktan sonra belediye meclis üyeliğinden de istifa etmek zorunda kaldı" dedi.

"Yedek üye hesabını yapamadılar"

Siyasi Partiler Kanunu'na göre hangi partiden istifa ediliyorsa o partiden yedek üyenin geldiğini belirten Çelik, "Siyasi Partiler Kanunu'na göre hangi partiden istifa ediliyorsa o partiden yedeği gelir, kanunda bu açık ve nettir. AK Parti'den bir meclis üyesi rahmetli olursa yine AK Parti'den yedekteki meclis üyesi gelir. Bunlarda istifa edildiği için CHP'den bir meclis üyesinin geleceğini düşündüler ama bu böyle olmadı. Baktığımızda çok büyük bir siyasi acemilik yaptıklarını gördük" diye konuştu.

"Özgür Özel'in bu durumdan haberi var mı bilmiyorum"

2024 yılındaki yerel seçimlerde seçilen CHP'li yedek belediye meclis üyelerinin tamamının istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini öne süren Çelik, "2024 yılındaki yerel seçimlerde seçilmiş olan CHP'li yedek belediye meclis üyelerinin tamamını seçim kurulundan istifa ettirerek Yeni Parti'ye geçirmişler. Baktığımızda hiç yedekleri kalmamış, CHP'li bir meclis üyesi yedeği olmadığı için. Ben bunu meclis toplantısında da konuştum. Bir maça çıkıyor takım 16-18 kişiyle, ilk 11 kişi maçta oynuyor diğerleri yedek kulübesinde bekliyor. Ama baktığımızda bunların yedek kulübeleri boş kalmış durumda. Bu aslında siyasi bir acemilik oldu. Bilemiyorum tabii genel başkanları Özgür Özel'in bu durumdan haberi var mı bilmiyorum, bence olması gerekir. Diğer ilçelerde de böyle bir durum varsa o zaman hiçbir ilçede CHP'li bir yedek meclis üyesi kalmamış demektir, hepsi Yeni Parti'ye geçmiş demektir. Hayatta ölüm var, bunlar yedekte olan meclis üyelerini istifa ettirmişler" şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı komisyonlarda 4 kişiyle temsil ediliyor"

Meclisteki değişimin komisyonlara da yansıdığını belirten Çelik, "Bundan sonra komisyonlarda da değişikliğe gidildi. Komisyonlarda da aritmetik ortalamaları düştü. Bizim komisyon üyelerimiz 5 kişiden oluşuyor. Eskiden 2 kişi AK Parti, 1 kişi MHP ve 2 kişi CHP idi. Aritmetik ortalamaları düştüğü için 3 kişi AK Parti, 1 kişi MHP ve 1 kişi de CHP'den olmuş oldu. 5 kişi bu şekilde tamamlandı. Onların bu hatası AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yaradı. Biz Cumhur İttifakı olarak 4 kişiyle komisyonlarda temsil ediliyoruz, onlar 1'e düştüler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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