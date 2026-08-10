Mekke Savunma Anlaşması: Barış ve İstikrar için Savunma Amaçlı - Son Dakika
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Mekke Savunma Anlaşması: Barış ve İstikrar için Savunma Amaçlı

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu, bölgede barış, huzur ve ilerleme için yapıldığını vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi. Anlaşma tamamen savunma amaçlı, bölgede barış, huzur ve ilerleme için" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel barış, kalkınma ve refaha katkı sağlayacağını belirtti. Şerif, başkent İslamabad'da düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve kendisinin Mekke-i Mükerreme'de imzaladığı anlaşmanın üç ülke arasındaki uzun yıllara dayanan savunma işbirliğinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Anlaşmanın amacının bölgede "barış, ilerleme ve refahı teşvik etmek" olduğunu vurgulayan Şerif, "Amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi. Anlaşma tamamen savunma amaçlı, bölgede barış, huzur ve ilerleme için" dedi.

Şerif, anlaşmanın yalnızca üç ülke için değil, tüm Müslüman dünyası için güç kaynağı olduğuna inandığını ifade etti. Pakistan ile Suudi Arabistan'ın Eylül 2025'te "Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması" imzaladığını hatırlatan Şerif, Pakistan ile Türkiye arasında da onlarca yıldır çeşitli savunma işbirliği düzenlemeleri bulunduğunu belirtti.

"Üç ülkeden birine saldırı, hepsine yapılmış sayılacak"

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, geçtiğimiz cuma günü Mekke-i Mükerreme'de düzenlenen üçlü zirvede ortak savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından El-Safa Sarayı'nda imzalanmıştı. Savunma odaklı iş birliği düzenlemesi olarak tanımlanan anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığı, yük paylaşımı ve ortak güvenlik yaklaşımı yoluyla bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesini amaçladığı belirtilmişti. Anlaşma kapsamında üç ülkenin ortak caydırıcılığının güçlendirilmesi hedeflenirken, taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üçüne birden yapılmış olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştı. Anlaşmanın ayrıca üç ülke arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesini öngördüğü bildirilmişti. Söz konusu anlaşmanın imzalanmasının ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da coşkulu kutlamalar düzenlenmişti.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Pakistan, Politika, Savunma, Türkiye, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Politika Mekke Savunma Anlaşması: Barış ve İstikrar için Savunma Amaçlı - Son Dakika

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