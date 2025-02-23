Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da - Son Dakika
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Politika

Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da

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AK Parti'de bugün yapılacak büyük kongre öncesinde kulisler yangın yerine döndü. Eski futbolcu Mesut Özil ile Şarkıcı Sinan Akçıl'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer almalarına kesin gözüyle bakılırken II. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun da listede yer alacağı iddia edildi.

23.02.2025 09:29
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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük kongresi bugün gerçekleşecek. Yönetim kadrosunun büyük bir kısmının değişmesi beklenirken, yeni kadrodan da bazı isimler öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN BİR İSİM DAHA

Eski futbolcu Mesut Özil ile Şarkıcı Sinan Akçıl da AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alacak. En dikkat çeken isimlerden biri de II. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu oldu.

Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da

"GALATASARAY ADASI DEDEME AİT" DEMİŞTİ

Kozmetik ürünleri satan ve Üsküdar'da bir restoran işleten II. Abdülhamit'in beşinci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray Adası'nın dedesine ait olduğunu öne sürerek istemişti.

Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da

2 ÇOCUĞU VAR

Nilhan Osmanoğlu'nun 2012 yılında Beylerbeyi Sarayı'nda evlendiği eşi Mehmet Behlül Vatansever'den Hanzade ve Vahdettin isimlerinde iki çocuğu var.

Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK\'da

Nilhan Osmanoğlu, Sinan Akçıl, Mesut Özil, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Meta Bouwen:
    putcular şimdi den kuduruyor 49 49 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    bu Cumhuriyete ihanet ve baskaldiridi 45 49 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    kemalistler siyonistler yeterki vatan sever birisi görmesin sekil ve şema lari değişiyor 27 42 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    yakışır Osmanlı torununa cahapeliler kudursun 26 32 Yanıtla
  • Kafkas Kartalı:
    yakışır 27 29 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Çırpınışlar çevresi çok olanı partiye dahil etmek, bu milletin aç olduğu gerçeğini, bu milletin parasının itibar lüks ve şatafalt için kullanıldığı, bu milletin parasından yine bu millete kuruş dahi koklatılmadığı gerçeğini kapatamaz. Tokları saflarınıza kattığınız sürece açlar size daha da diş bileyecektir. Ve tarih size yeni katılan tokları da affetmeyecektir 26 10 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Benide yazın bir ben eksik kaldım bak darılırım 10 5 Yanıtla
  • Esentepe:
    yakisir. cedd7mizin gölgede kalmasi bits7n artik 7 4 Yanıtla
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