Seyhan Belediyesi\'nden Dezavantajlı Bireylere Yeni Yıl Hediyeleri

Politika

Seyhan Belediyesi, yeni yıl öncesi dezavantajlı bireyleri öve köy okullarında eğitim gören minikleri unutmadı. Ziyaret edilen yerlerde Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in yeni yıl mesajı iletilip hediyeler takdim edildi.

Belediye ekipleri ilk olarak sabah saatlerinde Çıldırım Mahallesi'nde ilkokulu ziyaret etti. Burada minik öğrencilere sinevizyon ile çizgi film izlettirildi. Daha sonra öğrencilere ağız ve diş hijyeni eğitimi verildi. Saç bakım ve tıraş gereksinimi karşılandı. Son olarak öğrencilere kitapları, kıyafetleri ve oyuncakları hediye edildi.

Ekipler daha sonra Seyhan Belediyesi Engelsiz ve Glutensiz Kafe'de ve bazı bakım merkezlerinde dezavantajlı bireyler ve aileleri ile buluştu. Yapılan ziyaretin sonunda özel bireylere kıyafet ve hediyeleri takdim edildi.

Seyhan'da yaşayan herkesin kendileri için çok önemli olduğunu; ancak özel bireylere yaşam kalitelerini artırmak için ekstra bir önem gösterdiklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Ekiplerimiz, yeni yıl öncesinde dezavantajlı bireyler ile köy okulunda eğitim alan minik yavrularımızı ziyaret edip hediyelerini takdim etti. Her zaman yanlarında olup desteğimizi esirgemediğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Dayanışma içerisinde sıkça buluşmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA