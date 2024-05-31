Seyhan Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma ve Parke Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Seyhan Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma ve Parke Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Seyhan Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma ve Parke Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Seyhan Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda sokak sağlıklaştırma, parke yenileme ve düzenleme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanı Oya Tekin, hizmetlerin aksamadan devam edeceğini belirtti.

31.05.2024 11:52  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan Belediyesi ilçe genelinde, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, sokak sağlıklaştırma, parke yenileme ve düzenleme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Vatandaşlarımızın, rahat etmesi bizim için önemli. Bu nedenle, sokaklarımızda bozuk yol kalmayana kadar hizmetlerimiz aksamadan devam edecek" dedi.

Seyhan Belediyesi Fen İşleri ve Yol İşleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin, şiddetli yağışlar nedeniyle çökme yaşayan parke sokaklarda, yenileme ve düzenleme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürdüğünü belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, " Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilk olarak, Yeşilyuva mahallesi, Akkapı mahallesi, Mestanzade mahallesi, Hadırlı mahallesi ve Pınar mahallesinde çalışmalar yapıldı. Bu bölgede yolların sağlıklaştırılmasının ardından öncelik durumuna göre diğer mahallelerimize odaklanacağız" dedi.

Tekin, her platformda dile getirdiği, "Seyhan'ın 96 mahallesine eşit ve adaletli hizmet götüreceğiz" sözünün arkasında olduğunun altını çizerek, " Vatandaşlarımızın bize olan güvenine layık olmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Adaletli hizmet anlayışımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilecek olan çalışmalarımızın ardından Seyhan'ımız, daha güzel bir görünüme kavuşacak" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Oya Tekin, Seyhan, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seyhan Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma ve Parke Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:55:29. #1.13#
SON DAKİKA: Seyhan Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma ve Parke Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement