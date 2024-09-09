Seyhan Belediyesi, 'Sokakta Satranç Var' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Politika

Seyhan Belediyesi, 'Sokakta Satranç Var' etkinliği düzenledi

Seyhan Belediyesi, \'Sokakta Satranç Var\' etkinliği düzenledi

Seyhan Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen 'Sokakta Satranç Var' etkinliği, Kadın Kafe'de büyük bir ilgiyle karşılandı. Satranç severler, heyecan ve coşkuyla hamlelerini yaparak keyifli bir gün geçirdi.

09.09.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Seyhan Belediyesi, Seyhanlı satranç severleri 'Sokakta Satranç Var' etkinliğinde buluşturdu.

Seyhan Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde organize edilen ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sokakta Satranç Var" etkinliği Kadın Kafe'de gerçekleşti. Her yıl okullar açılmadan önceki hafta geleneksel olarak düzenlenen ve 7'den 70'e herkesi satranca yönlendirmenin amaçlandığı etkinlik büyük bir ilgi gördü. Hamlelerini heyecan ve büyük bir coşku ile atan sporseverler keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Seyhan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sokaklarda satranç oynamanın keyfini ve önemini paylaşmak üzere Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde satranç severleri bir araya getirdik. Satranç, sadece bir oyun değil; strateji geliştirmeyi, problem çözmeyi ve sabırlı olmayı öğreten bir hayat okuludur. Sokaklarda bu oyunu oynayarak, hem satrancı daha erişilebilir hale getiriyor hem de topluluk olarak bir arada olmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bu etkinlik, çocuklarımızın ve gençlerimizin hem zihinsel gelişimlerine katkı sunarken, hem de sosyal bağlarını güçlendirmeleri için harika bir fırsat sunuyor.

Satranç, yaşa ve tecrübeye bakmadan herkesin katılabileceği, birlikte vakit geçirip öğrenebileceği bir platformdur. Bu etkinlik, bir araya gelen farklı yaş gruplarının, farklı kültürlerin ve düşüncelerin ortak bir noktada buluşabileceğinin en güzel kanıtı. Satranç gibi bir oyunu sokaklara taşımak, sporun ve bilginin sadece kapalı mekanlarda değil; her yerde, her an olabileceğini gösteriyor. Çocuklarımızın zihinlerini geliştirirken, aynı zamanda sokaklarda spor yapmanın, paylaşmanın ve öğrenmenin keyfini de çıkarmalarını sağlıyoruz. Etkinliğe katılan tüm satranç severleri tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." - ADANA

Kaynak: İHA

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