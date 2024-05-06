Sezai Temelli: Sermayeden, rantçıdan mutlaka vergi alınmalı - Son Dakika
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Politika

Sezai Temelli: Sermayeden, rantçıdan mutlaka vergi alınmalı

Sezai Temelli: Sermayeden, rantçıdan mutlaka vergi alınmalı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bütçede artan oranda servet vergisi olması gerektiğini ve harcamaların emekliler ve emekçiler için yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, öğretmen atamalarının yetersiz olduğunu ve esnafın zor durumda olduğunu ifade etti.

06.05.2024 16:04  Güncelleme: 16:31
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Sermayeden, rantçıdan mutlaka vergi alınmalı. Artan oranda servet vergisi, bu bütçede mutlaka yer almalı. Bütçede harcama kalemlerinin başında emekliler, emekçiler gelmeli." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ederek, takımın bir üst lige çıkacağına inandığını ve bölgenin uzun yıllardır futboldan uzak kalmışlığına son vereceğini söyledi.

Bugünün Hıdırellez olduğunu anımsatan Temelli, bolluk, bereket ve neşe getirmesini diledi.

Bir Hıdırellez günü Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edildiğini belirten Temelli, "Onlar, bu ülkeye ışık olmaya devam ediyorlar." dedi.

Temelli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye hariç dünyada coşkuyla kutlandığını ifade ederek, "Anayasa'ya rağmen, Anayasa'nın vermiş olduğu karara rağmen Saraçhane'de on binlerce polisle, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının önüne geçilmeye çalışıldı." diye konuştu.

Sezai Temelli, 1 Mayıs'ta gözaltına alınarak tutuklanan 38 kişinin serbest bırakılmasını istedi.

"Esnaf zor durumda"

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın enflasyonla ilgili tahminlerini eleştiren Temelli, "Yılmaz, 'Enflasyon, mayıstan sonra düşecek.' diyor. Zaten yaz aylarında enflasyon düşer, bunu şimdi uyanıklıkla halka anlatmak, temmuzda enflasyon düştüğü zaman da 'bir başarı öyküsü yazmak' tabii ki uydurmadan başka bir şey olamaz. Mehmet Şimşek, bu performansıyla temmuzda, ağustosta da enflasyonu artırmaya devam edebilir." diye konuştu.

Enflasyonla neden-sonuç ilişkisi doğru kurulamadığı için mücadele de edilemediğini savunan Temelli, enflasyonun nedeninin aşırı kar, finans sisteminin içinde bulunduğu durum olduğunu öne sürdü.

Meclis Başkanlığına sunulan, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni eleştiren Temelli, "Daha önceki açıklamalarında topluma emekli maaşlarının, işçi ücretlerinin, asgari ücretin enflasyona neden olduğunu anlatıyorlardı. Şimdi de esnaf üçkağıtçıdır... Esnafı suçluyorlar. Esnaf, '3'e alıyor, 13'e satıyor.' diyorlar. Böyle bir şey yok. Esnaf, zor durumdadır." ifadelerini kullandı.

Temelli, hükümetin yakında ek bütçe çıkartacağını öne sürerek, ek bütçede gerçek anlamda tasarruf tedbirlerinin yer almasını istedi.

Temelli, "Sermayeden, rantçıdan mutlaka vergi alınmalı. Artan oranda servet vergisi, bu bütçede mutlaka yer almalı. Bütçede harcama kalemlerinin başında emekliler, emekçiler gelmeli. Asgari ücrette ve emekli maaşlarında gerçek anlamda bir düzeltme yapılmalı." dedi.

Öğretmen atamasının da uzun zamandır beklendiğini ifade eden Sezai Temelli, "Yine dağ fare doğuracak. Çok az bir atamayla öğretmenlerin yine beklentileri karşılanmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sezai Temelli: Sermayeden, rantçıdan mutlaka vergi alınmalı - Son Dakika

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