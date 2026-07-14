Şiddet Davranışlarının Nedenleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şiddet Davranışlarının Nedenleri

14.07.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitimciler, şiddet davranışlarının çeşitli sebeplerle ortaya çıktığını vurguladı.

'ÖĞRETİLMİŞ DAVRANIŞLAR ETKİLİ OLABİLİR'

Komisyonda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, sunum yaptı. Otrar, "Söz konusu şiddet ve suç olduğunda, öncelikle tek nedene ve tek sonuca indirgenmesi mümkün olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Bu da elimizi zorlaştırıyor. Ben birkaç örnek vereyim. Akademik alanda baktığımız zaman, 'Bir insan niye şiddet uygular, şiddet davranışları sergiler' diye sorduğumuzda; engellenmişlik buna sebep olabilir, pekiştirilmiş davranışlar, öğretilmiş davranışlar etkili olabilir. Başkalarından model alarak gözlemlediği davranışlar etkili olabilir. Daha önce şiddet görmüş ya da şiddete tanıklık etmiş olması, bunun ardından şiddet davranışlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu önemlidir. Hatta, o kadar ki, ya hormonlar bile tiroksin hormonunun biraz fazla salgılanması bir insanın kolay alevlenmesi ve kolay şiddet içeren davranışlar üretmesi için sebep olarak bile gösterilebilir. Bunların dışında, psikolojik bazı problemlerin, kişilik bozukluklarının, söz gelimi, hani düşük yoğunluklu olsa da dürtüselliğin bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bu arada hemen şunu söylemeliyim; Az önce geçen bir konu olarak, ben şimdiye kadar öğrenme güçlüğünün şiddetin bir nedeni olduğuna dair hiçbir bulguyla karşılaşmadım; onu da arz etmek isterim" diye konuştu.

'SOSYAL FAALİYETLERİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ise "Son üç senedir ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine daha yoğun bir şekilde katılması ve çocuklarıyla yakından ilgilenmesi konusunda çalışmaları da Sayın Bakanımızın talimatıyla bütün Bakanlığın ilgili birimlerinin ortak çalışmalarıyla yürütmeye başladık ama dijital ortamda baktığımızda, bugün tartışılan konulardan biri, çocukların bu dijital teknolojiler alanında sosyalleşmesi yani burada bir proje yapması, etkinlik yapması, bu konuda bir ürün geliştirmesi arkadaşlarıyla, evde tek başına bir cihazın, internetin başında kalmadan bunu bir gerçek dünya becerisine endeksli bir iş birliği faaliyeti içerisinde yürütmesi. Bizim de iki senedir yürüttüğümüz 'GENÇTEK' diye bir çalışmamız var. Bu sene 62 ilden binlerce öğrencimizle beraber yaptık ve oyun tasarımından e-ticarete, siber güvenlikten dijital sanata, yapay zekadan açık kaynağa, dijital yürüyüş gibi pek çok alanda akran öğrenmesi modeliyle öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimizin birbirlerine bu konuda iş birliği ve paylaşım yaparak dijital teknolojiler ekseninde sosyal faaliyetlerini artırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra, tabii ki TEKNOFEST'e katılan binlerce öğrencimiz oluyor, MEB Robot Yarışması'na katılan öğrencilerimiz oluyor. Harezmi modelini binlerce okulda işletiyoruz ve öğrencilerimizin grup çalışmasıyla birden fazla 4 ila 5 öğretmenimizin katılımıyla gerçek dünya problemlerini teknoloji eksenli çözümler üretmesi gibi çalışmaları, öğrencilerimizin bu teknolojileri sosyal sorumluluk bilinci ve arkadaş ortamında kullanması için yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'OKULLARIMIZDA HİÇBİR EKSİKLİK YOK'

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, okullarda milli, manevi değerlerin eğitimiyle ilgili bir eksiklik olduğunu düşünmediğini ifade ederek, "Bununla ilgili çünkü hem temel dini bilgileri içeren seçmeli derslerimiz var hem de maarif modelimizde tüm konulardan hareketle değerler eğitimine bizi yönlendiren bir programımız var şu anda ve bunun yönergesi, her şeyi öğretmene hazır olarak sunuluyor. Bu yönde okullarımızda hiçbir eksiklik yok. ve bu şiddet sürekli öğrencilerimize pompalanıyor dolayısıyla öğrenci bu şiddeti normalleştiriyor. Peki, bu şiddeti aile öğrendiğinde, en büyük çözüm ortağımız olan aile öğrendiğinde ne yapıyor? Hemen inkara kalkışıyor maalesef. 'Benim çocuğum bunu yapmaz ya da birileri onu tahrik etmiştir, kendini korumak için yapmıştır, ezileceğine ezsin.' mantığıyla hareket ediyor. İş birlikçi ve yapıcı aile çok az olduğu için sorunları çözmekte bu şiddete meyilli çocukları eğitmekte biraz zorlanıyoruz. Çözüm önerisi ne; bu çocuklarımız okul öncesi eğitimde kendilerini belli ediyor, daha agresif davranıyorlar, arkadaşlarına karşı daha şiddet eğilimli oluyorlar. Bunların bu erken çocukluk döneminde tespit edilip Aile ve Sosyal Politikalarla, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla, Kültür Bakanlığı'yla iş birlikleri yaparak bunların spora ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesiyle, özellikle bu şiddete eğilimli olan çocukların dövüş sporlarına yönlendirilmesi çok etkili oluyor. Çünkü o sporlar, genellikle kendine hakim olmayı, şiddet uygulamamayı öğretiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Şiddet Davranışlarının Nedenleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Resmi Gazete’de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Resmi Gazete'de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

22:35
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent’in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
21:56
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı
21:54
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
21:41
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
21:38
Gözaltındaki Haluk Levent’ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
20:38
ABD’deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 22:38:12. #7.13#
SON DAKİKA: Şiddet Davranışlarının Nedenleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.