Şiddete Son: Hesap Soracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şiddete Son: Hesap Soracağız

03.03.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevda Karaca Demir, öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümünün ardından şiddete karşı mücadele edeceğini belirtti.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, öğretmen Fatma Nur Çelik'in uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Artık yas tutmayacağız, hesap soracağız. Okullarda şiddet artıyor." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadın yoksulluğu, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının ülkenin en önemli gündemi olması gerektiğini belirtti.

Ülkede patronların kadın işçilere köle muamelesi yaptığını ileri süren Demir, "Bu yoksullaştırma programı kadınlara ve çocuklara zulüm uygularken, onlara köle muamelesi yaparken bir bütün olarak işçi sınıfını köleleştirmeyi, işçi sınıfının bütün haklarını yok etmeyi ve işçi sınıfı karşısında sermaye sınıfını özgür bırakmayı hedefliyor." diye konuştu.

Demir, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede uğradığı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Okulda yaşanan bu şiddet olayı eğitimde yıllardır bu iktidar tarafından bile isteye örgütlenen çöküşün bir sonucu. Biz 'başımız sağ olsun' demekle yetinmeyeceğiz. Sorumlusu olduğunuz her cinayetten sonra çıkıp 'başınız sağ olsun' demenizi de artık yemeyeceğiz. Artık yas tutmayacağız, hesap soracağız. Okullarda şiddet artıyor." ifadelerini kullandı.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Demir, basın toplantısını, ülkenin farklı yerlerinden Meclis'e gelen işçi kadınlarla gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Sevda Karaca Demir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şiddete Son: Hesap Soracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
İbrahim Kalın’ın kitabı, zirveye oturdu İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu
Güney Kıbrıs’taki üsleri ABD’ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

17:57
İstanbul’da öğretmen Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı.
İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı.
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:04:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Şiddete Son: Hesap Soracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.