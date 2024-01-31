Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Esnaf Buluşmaları programının ilkini gerçekleştirdi

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 2024 yılı "Esnaf Buluşmaları" programının ilkini Cumhuriyet Caddesi esnafıyla gerçekleştirdi. Etap etap düzenlenecek olan "Esnaf Buluşmaları" düzenlenen kahvaltı programıyla başladı.
"Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı ilçemizin kalkınması için sürdüreceğiz"
Düzenlenen programda Şile esnafı ile bir araya gelerek "Esnaf Buluşmaları" programlarının ilkini gerçekleştirdiklerini söyleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: "Şile'mizin dününü, bugününü ve yarınını düşünerek bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmalarla Şile'nin marka değerini nasıl yükselttiysek, esnafımıza nasıl destek olduysak, önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı ilçemizin kalkınması için sürdüreceğiz. Değerli cadde esnafımızın destekleriyle ilçemizin turizm potansiyelini, ekonomisini, yatırım ve marka değerini geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sürdürülebilir Belediyecilik adına esnafın önerileri dinlendi
Katılımcı yönetişim anlayışıyla, çeşitli programlarda, Adım Adım Yerinde Hizmet çalışmalarında ve halk günlerinde Şile'de yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Cumhuriyet Caddesi esnafı ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Belediye Başkan yardımcıları, birim amirleri ve ilçede faaliyetlerini sürdüren Şile Cumhuriyet Caddesi esnafı katıldı. Buluşmada ilçeye ve vatandaşlara daha kapsamlı, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verilmesi adına kendisine yöneltilen görüş, öneri ve talepleri dinleyen Başkan İlhan Ocaklı, yegane hedeflerinin Şile'ye ve Şilelilere daha fazla hizmet sunmak, bu güzel ilçe için daha fazla çalışmak olduğunu dile getirdi. - İSTANBUL
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