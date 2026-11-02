Silivri Meclisi\'nde Yeni Partili iki üyeye yer tartışması ara verilmesine yol açtı

Silivri Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ilk oturumunda Yeni Partili iki üyeye yer ayrılmaması tartışmaya neden oldu. Gerginliğin ardından oturuma ara verildi.

Silivri Belediye Meclisi'nin kasım ayı birinci oturumu, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen meclis üyeleri Ebru Akgün Pekel ve Cihan Demir'in oturma düzeni nedeniyle yaşanan tartışmalarla başladı. Saat 10.30'da başlaması planlanan toplantı, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gecikti.

Yeni partili üyeler ayakta kaldı

Meclis salonuna gelen Pekel ve Demir, kendilerine Yeni Parti adına bir yer ayrılmadığını ve parti tabelasının bulunmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Yeni Parti Silivri İlçe Başkan Vekili Av. Nilay Öndül Kalaman da meclis üyelerine destek verdi. Belediye yönetimi, iki üyenin CHP'den istifalarının bilindiğini ancak Yeni Parti'ye geçişlerine ilişkin resmi bildirimin yapılmadığını açıkladı. Başkan Vekili Yalçın Ekici, gerekli dilekçelerin verilmesinin ardından oturma düzeninin oluşturulabileceğini ifade etti.

MHP'den yönetime eleştiri

MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, yaşananların önceden çözülebileceğini belirterek belediye yönetimini eleştirdi. Aşkın, üyelerin telefonla aranarak gerekli dilekçeler konusunda bilgilendirilebileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı ise eksikliğin her iki taraftan da kaynaklanmış olabileceğini belirterek tartışmanın uzatılmaması ve Silivri'nin gündemine geçilmesi çağrısında bulundu.

Tartışma büyüdü, oturuma ara verildi

Karşılıklı açıklamalar sırasında tansiyon yükseldi. Yeni Partili üyeler, parti isimlerinin bulunduğu bir yer ayrılmadan oturmayacaklarını bildirdi. Başkan Vekili Ekici'nin salonun boşaltılmasına yönelik uyarılarının ardından toplantıya 10 dakika ara verildi. Yaşananların ardından Yeni Partili meclis üyeleri ve İlçe Başkan Vekili Nilay Öndül Kalaman salondan ayrıldı.