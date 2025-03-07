Sincan Belediye Başkanı Ercan, Esnaflarla İftar Sofrasında Buluştu

Politika

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, iftar programlarında Sincanlı vatandaşlar ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Ercan bu kez Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası esnafıyla iftar sofrasında buluştu.

Ankara'nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her akşam farklı iftar sofralarında Sincan halkıyla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Sincan Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğine Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası esnafı katıldı. Başkan Ercan iftar yemeğinde esnaf ve şoförlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu, sohbet etti. Yemekte Sincan'ın ulaşım alanında yapılması gereken iyileştirmeler üzerine konuşuldu. Esnafla iş birliği içerisinde yapılacak çalışmaların Sincan'a değer katacağı belirtildi.

İftar yemeğinde konuşan Başkan Ercan, Ramazan'ın birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşatıldığı ay olduğunu belirterek, "Bu mübarek günde değerli esnafımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. İlçemizin ulaşım yükünün paydaşları olan esnafımıza ve tüm şoför kardeşlerime bereketli kazançlar, kazasız belasız yolculuklar ve hayırlı ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA