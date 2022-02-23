Sincan Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika
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Sincan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

23.02.2022 11:43
Sincan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Sincan Belediyesi, 12 yeni araç ve iş makinesini daha filosuna katarak etkin, hızlı ve verimli hizmeti ilçenin her yerine ulaştırmayı amaçlıyor.

Sincan Belediyesi, 12 yeni araç ve iş makinesini daha filosuna katarak etkin, hızlı ve verimli hizmeti ilçenin her yerine ulaştırmayı amaçlıyor.

Sincan Belediyesi, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışıyla ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu genişletiyor. 1 çöp kamyoneti, 1 forklift, 2 hafriyat kamyoneti, 1 tuzlama makinası, 2 traktör, 1 kar küreği, 1 hayvan toplama aracı, 1 kamyonet cinsi araç, 1 hayvan ambulansı, 1 adet 16+1 minibüs Sincan Belediyesi'nin araç filosuna tahsis edildi.

Yeni iş makinası ve araçların belediye bünyesine alınma törenine katılan Belediye Başkanı Murat Ercan, araçları tek tek incelediğini belirterek, "Hizmet kalitesini arttıran bir belediyecilik anlayışıyla mevcut araç filomuzu büyüttük. Daha güçlü araç filomuz ile vatandaşlarımıza daha hızlı, daha verimli ve etkin hizmet sunacağız. Sincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANKARA

Sincan Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Sincan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

YORUMLAR
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Sincan Belediyesi, Kamyonet, Tragger, Sincan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sincan Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika


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