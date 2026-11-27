Sırbistan'da parlamento seçimlerini kazanan Öğrenci Listesi'nin cumhurbaşkanı adayı, kimya alanında doktora derecesine sahip akademisyen Radomir Saicic oldu.

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 27 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti. Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini kazanan Öğrenci Listesi, cumhurbaşkanı adayını duyurdu. Öğrenci Listesi'nin adayı kimya alanında doktora derecesine sahip akademisyen Radomir Saicic oldu. Öğrenci Listesi'nin temsilcisi Nevena Mijailovic, düzenlediği basın toplantısında, "Başkanlık seçimi için adayımızı, Belgrad Üniversitesi Kimya Fakültesi profesörü ve akademisyen Radomir Saicic'i sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Öğrenci Listesi'nin partisinin kurucularından biri olan 65 yaşındaki Saicic, 25 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde parlamentoya girmeyi başarmıştı.

Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 25 Ekim'deki parlamento seçimlerinde başbakan adayı olabilmek için 27 Eylül'de görevinden istifa etmişti. Ancak Vucic, yolsuzluğun sona erdirilmesi çağrısında bulunan ve öğrenciler tarafından başlatılan protesto hareketinin adaylarına karşı seçimi kaybetmişti. Ülkedeki genel seçimi Öğrenci Listesi yüzde 52.7 ile kazanırken Vucic'in "Birleşmiş Sırbistan" Listesi de yüzde 38.9 oy almıştı.