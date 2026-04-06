Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak Belediyesi araç filosunu büyütüyor: 6 yeni araç hizmete alındı

06.04.2026 17:41  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 6 yeni aracı kamuoyuna tanıttı. Başkan Yarka, modern donanımlı araçlarla hizmet kalitesinin artacağını vurguladı.

Şırnak Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve sahadaki çalışmaların daha etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nisan ayı belediye meclis toplantısının ardından düzenlenen programda 6 yeni araç kamuoyuna tanıtıldı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, her meclis toplantısı sonrası geleneksel hale getirdikleri araç tanıtımını bu ay da sürdürdüklerini belirterek, belediyenin hizmet gücünü her geçen gün artırdıklarını söyledi. Başkan Yarka, göreve geldikleri günden bu yana eski araçların yerine modern ve donanımlı araçları filoya kazandırdıklarını ifade ederek, "Şırnak'ta yapılacak çok iş vardı ama büyük ölçüde belini kırdık. Bu araçlarla artık daha güzel hizmetler sunacağız" dedi.

Filoya kazandırılan araçlar arasında 1 adet kombine kanal açma aracı, 1 adet çift kırma vinç, 1 adet su tankeri, 1 adet çift kabin transit araç ile 2 adet akülü hizmet aracı yer aldı. Özellikle engebeli arazi yapısına sahip Şırnak'ta altyapı çalışmalarını hızlandıracak vidanjör ve vinç araçlarının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Belediyenin envanterinde daha önce bulunmayan ağır tonajlı ekipmanların da temin edildiğini belirten Yarka, 35 tonluk çift kırma hiyap ve yeni nesil kanal açma aracının hizmet kalitesini ciddi şekilde artıracağını kaydetti. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen su tankerinin de filoya dahil edildiği bildirildi. Engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına yönelik olarak Millet Bahçesinde hizmet vermek üzere 2 adet golf tipi akülü aracın da alındığını aktaran Yarka, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi. Araçların büyük bölümünün belediye bütçesiyle alındığını vurgulayan Başkan Yarka, "Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Bu makamda olduğumuz sürece Şırnak'a her gün daha iyi hizmet etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2019 yılında 45 olan belediye araç sayısının 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 195'e yükseldiği öğrenildi. Yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte belediyenin sahadaki etkinliğinin daha da artması bekleniyor.

Başkan Yarka, filoya katılan araçların Şırnak'a ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Derbiye bu şekilde geldi Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız isim hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 18:04:00. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.