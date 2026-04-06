Şırnak Belediyesi araç filosunu büyütüyor: 6 yeni araç hizmete alındı

Şırnak Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve sahadaki çalışmaların daha etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nisan ayı belediye meclis toplantısının ardından düzenlenen programda 6 yeni araç kamuoyuna tanıtıldı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, her meclis toplantısı sonrası geleneksel hale getirdikleri araç tanıtımını bu ay da sürdürdüklerini belirterek, belediyenin hizmet gücünü her geçen gün artırdıklarını söyledi. Başkan Yarka, göreve geldikleri günden bu yana eski araçların yerine modern ve donanımlı araçları filoya kazandırdıklarını ifade ederek, "Şırnak'ta yapılacak çok iş vardı ama büyük ölçüde belini kırdık. Bu araçlarla artık daha güzel hizmetler sunacağız" dedi.

Filoya kazandırılan araçlar arasında 1 adet kombine kanal açma aracı, 1 adet çift kırma vinç, 1 adet su tankeri, 1 adet çift kabin transit araç ile 2 adet akülü hizmet aracı yer aldı. Özellikle engebeli arazi yapısına sahip Şırnak'ta altyapı çalışmalarını hızlandıracak vidanjör ve vinç araçlarının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Belediyenin envanterinde daha önce bulunmayan ağır tonajlı ekipmanların da temin edildiğini belirten Yarka, 35 tonluk çift kırma hiyap ve yeni nesil kanal açma aracının hizmet kalitesini ciddi şekilde artıracağını kaydetti. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen su tankerinin de filoya dahil edildiği bildirildi. Engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına yönelik olarak Millet Bahçesinde hizmet vermek üzere 2 adet golf tipi akülü aracın da alındığını aktaran Yarka, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi. Araçların büyük bölümünün belediye bütçesiyle alındığını vurgulayan Başkan Yarka, "Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Bu makamda olduğumuz sürece Şırnak'a her gün daha iyi hizmet etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2019 yılında 45 olan belediye araç sayısının 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 195'e yükseldiği öğrenildi. Yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte belediyenin sahadaki etkinliğinin daha da artması bekleniyor.

Başkan Yarka, filoya katılan araçların Şırnak'a ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - ŞIRNAK