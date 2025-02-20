Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat AK Parti'ye katıldı.
İlçenin Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde önce Yeniden Refah Partisi'nden seçildi. Daha sonra partiden ayrılarak bağımsız oldu. Babat, Adalet ve Kalınma Partisi'ne AK Parti) katılarak rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Öte yandan Babat, geçmiş dönemde de AK Parti'nin belediye başkanı adayı olup kazanmıştı. - ŞIRNAK
Son Dakika › Politika › Şırnak'ta bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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