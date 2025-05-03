Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları

TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Gülizar Biçer Karaca, tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatını teessürle öğrendim. Bugün emaneti teslim ederek Rabbine dönen merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim, merhameti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mevkidaşım, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Meclis kürsüsünde yükselttiği her cümle, meydanlarda yankılanan bir itirazın çağrısıydı. Umudu, mizahı, direnişi ve şefkati aynı kelimede buluşturan bir hakikat işçisiydi. Şimdi onun yokluğu; hakikatin, vicdanın ve zarafetin biraz daha eksilmesidir bu memlekette... Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."