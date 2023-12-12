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Sivas TSO Başkanı İstasyon Caddesi'nde Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Sivas TSO Başkanı İstasyon Caddesi'nde Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Ayrıca taksi duraklarını ve çay ocağını da ziyaret eden Başkan Özdemir, hemşerileriyle sohbet etti.

Sivas TSO Başkanı İstasyon Caddesi\'nde Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi
12.12.2023 - 16:39,
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Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, İstasyon Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstasyon Caddesinde faaliyet gösteren üyelerini ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Sivas TSO Yönetimi, İstasyon caddesinde bulunan bazı taksi duraklarını da ziyaret ederek taksici esnafıyla görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra cadde üzerinde bulunan çay ocağını ziyaret eden Başkan Özdemir, hemşerilerimizle bir araya gelerek sohbet etti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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