Sivaslı İş İnsanı Ferhat Akkaya'ya Londra'da Freeman Onur Ödülü - Son Dakika
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Politika

Sivaslı İş İnsanı Ferhat Akkaya'ya Londra'da Freeman Onur Ödülü

Sivaslı İş İnsanı Ferhat Akkaya\'ya Londra\'da Freeman Onur Ödülü

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Sivaslı iş insanı Ferhat Akkaya, tarihi Freeman Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödülün önemi ve vermiş olduğu ayrıcalıklar hakkında bilgiler paylaşıldı.

09.12.2024 15:31  Güncelleme: 15:32
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İngiltere'de yaşayan Sivaslı iş insanı Ferhat Akkaya'ya, Londra'da ayrıcalıklar tanıyan "Freeman Onur Ödülü" verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1300'lü yıllardan bu yana devam eden "Freeman Onur Ödülü"ne sahip olan Türklerin sayısı artıyor. Başkent Londra'da yaşayan Türk iş insanı Ferhat Akkaya'ya, ayrıcalıklar tanıyan Freeman Onur Payesi'ne layık görüldü. Gıda sektöründe faaliyet gösteren Akkaya'ya ödül plaketi, Londra Belediye salonunda düzenlenen törende, Şehir Konseyi Başkanı Hakim Daniel Herbert ve Yardımcısı Katibe Tiphaine Le Bian tarafından takdim edildi. Törende Akkaya'nın ağabeyi Murat Akkaya da hazır bulundu.

"Fahri Hemşehri" ünvanı olarak da kabul edilebilecek bu unvana layık görülen kişiler, bazı imtiyazlardan yararlanabiliyor. Unvan, Londra'da eski dönemlerde soylulara sağlanan bazı ücretli köprülerden ödeme yapmadan geçme, şehir merkezinde kılıç ile gezme, sarhoşken tutuklanmama, hatta ipek sicim ile idam edilme gibi bazı farklı haklar sağlıyordu.

İlk kez Sultan Abdülaziz Han'a verildi

Mazisi 1300'lü yıllara uzanan "Freeman Onur Ödülü", Türklerden ilk olarak 1867 yılında, Kraliçe'nin ağırladığı Sultan Abdülaziz Han'a verildi. İngiliz arşivlerinde yer alan belgeye göre, Londra Belediye Meclisi, Britanya'yı ziyaret eden Sultan Abdülaziz'i 18 Temmuz 1867'de konuk etti ve "Freeman Ödülü" verdi.

Freeman payesine sahip Türkler arasında Londra'da iki mağaza açan konfeksiyon üreticisi Remzi Gür, Kazım Akkuş, İbrahim Uzun, Emma Edhem, Emine Arslan, Enver Kannur, Celal Baykal, Murat Bingöl ve Ferhat Akkaya yer alıyor.

"Honorary Freedom" olarak adlandırılan ve özel şahıslara sunulan paye bugüne kadar Nelson Mandela, Benjamin Disraeli, Margaret Thatcher, Florence Nightingale, Winston Churchill ve Kraliyet ailesinin birçok ferdine verildi. - LONDRA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Kültür, londra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivaslı İş İnsanı Ferhat Akkaya'ya Londra'da Freeman Onur Ödülü - Son Dakika

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