Başkan Habil Dökmeci, "CHP’den ayrılmıyor, Yeni Parti’ye geçmiyorum" - Son Dakika
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Başkan Habil Dökmeci, "CHP’den ayrılmıyor, Yeni Parti’ye geçmiyorum"

Başkan Habil Dökmeci, "CHP’den ayrılmıyor, Yeni Parti’ye geçmiyorum"
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Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, CHP'den ayrıldığı ve yeni bir partiye geçtiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Dökmeci, 'Şu an için partimizdeyiz ve aynı çatı altında yolumuza devam ediyoruz' dedi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılmadığını, Yeni Parti'ye geçmediğini belirterek, "Şu an için partimizdeyiz ve aynı çatı altında yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Başkan Dökmeci, kamuoyunda son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Habil Dökmeci, "Kamuoyunda son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ve şahsımla ilgili ortaya atılan çeşitli değerlendirmeler üzerine, hemşehrilerime karşı olan sorumluluğum gereği bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmıyorum, yeni bir partiye geçmiyorum. Şu an için partimizdeyiz ve aynı çatı altında yolumuza devam ediyoruz. Ben her şeyden önce hemşehrilerime karşı sorumluluğumu biliyorum. Ben hemşehrilerime arkamı dönemem. Bizlere güvenen, destek veren, bu şehri birlikte omuzladığımız insanları hiçbir siyasi hesabın gerisinde bırakamayız. Bizim için siyaset; makam, mevki veya kişisel hesapların değil, millete hizmet etmenin aracıdır. Önce millet. Millet yoksa siyaseti kime yapacağız? Bu anlayışla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sivrihisar'ımız için çalışmaya, hemşehrilerimizin yanında olmaya ve ilçemizi daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Farklı bir siyasi yol tercih ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan tüm arkadaşlarımıza çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Tercihlerine saygı duyuyor, bundan sonraki süreçte ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı çalışmalar gerçekleştirmelerini temenni ediyorum. Bizim önceliğimiz Sivrihisar, derdimiz Sivrihisar'a hizmettir. Siyasi gündemlerin değil, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının peşinden koşmaya devam edeceğiz. Sözümüz hizmet" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Habil Dökmeci, 'CHP’den ayrılmıyor, Yeni Parti’ye geçmiyorum' - Son Dakika

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