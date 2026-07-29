Sivrihisar Belediyesi, CHP’den ayrılmama kararı aldı - Son Dakika
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Sivrihisar Belediyesi, CHP’den ayrılmama kararı aldı

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Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılmayacaklarını açıkladı.

Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılmayacaklarını açıkladı.

Başkan Dökmeci'nin konu ile ilgili açıklamasında, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde sizlerin teveccühüyle Sivrihisar Belediye Başkanı olarak göreve geldim. O gün milletimize verdiğimiz söz neyse, bugün de aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla görevimizi sürdürüyoruz. Şahsım ve belediye meclis üyelerimizle birlikte, şu an için partimizde görevimize ve yolumuza devam ediyoruz. Bizim önceliğimiz, hemşehrilerimizin bizlere emanet ettiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek ve Sivrihisar'ımıza hizmet etmektir. Bu süreçte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ile de aynı anlayış, aynı sorumluluk ve aynı hedef doğrultusunda hareket ediyoruz. Eskişehir'e ve Sivrihisar'a hizmet yolunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar aynı sofrayı paylaştığımız, birlikte emek verdiğimiz ve bugün farklı bir siyasi yol tercih eden arkadaşlarımızla olan dostluğumuz ve hukukumuz her zaman devam edecektir. Kendilerine çıktıkları yeni yolda başarılar diliyor, yollarının açık olmasını temenni ediyorum. Bizim gündemimiz polemik değil, hizmettir. İlk günkü heyecan ve azimle Sivrihisar'ımız için çalışmaya, üretmeye ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. İşimiz Sivrihisar, gücümüz Eskişehir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sivrihisar Belediyesi, CHP’den ayrılmama kararı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivrihisar Belediyesi, CHP’den ayrılmama kararı aldı - Son Dakika
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