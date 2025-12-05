YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak - Son Dakika
YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak

YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak
05.12.2025 15:40
YSK, Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan toplam beş yerleşimde mahalli idareler seçimlerinin 7 Haziran 2026'da yapılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugünkü toplantısında aldığı kararlarla bazı yerleşim yerlerinin yeniden belde statüsü kazanmasını değerlendirdi.

Karar doğrultusunda, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesi, Gümüşhane merkez ilçesi Tekke beldesi ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesi olmak üzere toplam beş beldede seçim yapılması kararlaştırıldı.

7 HAZİRAN'DA SANDIĞA GİDECEKLER

YSK, bu beldelerde Mahalli İdareler seçiminin 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Böylece uzun süredir belde statüsünün yeniden verilmesini bekleyen yerleşimlerde, belediye başkanı ve yerel yöneticiler için sandık kurulacak.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fahri kılınç Fahri kılınç :
    7 HAZİRAN 2026 olmasın biraz dikkat 7 1 Yanıtla
