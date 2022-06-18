Slovakya, hava sahasının korunması için Çekya'dan yardım istedi - Son Dakika
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Slovakya, hava sahasının korunması için Çekya'dan yardım istedi

18.06.2022 21:07
Slovakya, hava sahasının korunması için Çekya'dan yardım istedi

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova'dan Slovakya hava sahasının Rusya tehdidine karşı korunması için yardım istedi.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova'dan Slovakya hava sahasının Rusya tehdidine karşı korunması için yardım istedi.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ile Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova bugün Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ile yaptığı görüşmede Slovakya'nın Rusya yapımı MIG-29 savaş uçaklarını kullanımını bırakmaya hazırlanması ve yerine F-16 savaş uçaklarının geliş tarihinin 2 yıl ertelenmesi üzerine, Slovakya hava sahasının Rusya tehdidine karşı korunması için Çekya'dan yardım istedi.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, "Bakan Jaroslav Nad bana Slovakya hava sahasının geçici bir süre korumamızı talep eden bir mektup verdi. Şimdi koşulları müzakere edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ise, "Çeklerin ve Polonyalıların hava sahamızı koruma sorumluluğunu üstlenmeye istekli oldukları için çok minnettarım. Çekya ile benzer müzakereler yürüteceğiz" dedi.

Slovakya'ya Polonya'dan da yardım

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, geçtiğimiz Nisan ayında Slovakya'ya yaptığı ziyarette, Polonya F-16 savaş uçaklarının Slovakya hava sahasını Rusya tehdidine karşı savunmak için Polonya havaalanlarından havalanacağını gerekirse Polonya savaş uçaklarının Slovakya'daki havaalanlarında da konuşlandırılabileceğini söylemişti. Slovakya Savunma Bakanlığı, Haziran ayı başlarında yaptığı açıklamada Slovakya hava sahasının Rusya tehdidine karşı korunması için Polonya ve Slovakya arasında müzakerelerinin devam ettiğini ve ilerleyen günlerde ise Çekya ile de benzer müzakerelerin başlatılacağını duyurmuştu. - PRAG

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Slovakya, hava sahasının korunması için Çekya'dan yardım istedi - Son Dakika

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