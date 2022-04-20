Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek istifa etti

20.04.2022 12:24
Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek istifa etti

Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek, görevinden istifa etti.

Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek, görevinden istifa etti.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Bakan Podgorsek, tatil amacıyla kaldığı bir otele ait faturaların ödemesini geciktirdiği için istifa ettiğini duyurdu.

Podgorsek, "Bakanlık görevimden istifa ettiğimi size duyuruyorum. Görevimden istifa etmemin asli sebebi faturaların ödenmesindeki gecikmelerdir. Bu nedenle davranışlarımın sorumluluğunu alarak görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanı Podgorsek'in, ocak ayında eşiyle kaldığı otele ait 800 avroluk faturaları ödemediği iddia edilmişti.

Faturaları gecikmeli olarak ödediğini savunan Podgorsek, bunun kendisine ve ailesine karşı planlanmış komplo olduğunu ileri sürdü.

Podgorsek, tüm belgeleri teslim ettiğini ve devam eden soruşturma sebebiyle daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.

YORUMLAR
500
Ferrero Türkiye'den Kinder çikolataları açıklaması: Tüm resmi kontroller yapıldı, ürünlerimiz güvenli Ferrero Türkiye'den Kinder çikolataları açıklaması: Tüm resmi kontroller yapıldı, ürünlerimiz güvenli Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor! Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!

Bekir Pakdemirli, Slovenya, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Dolar/TL yeni günde 14,67 seviyelerinde işlem görüyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:58 İzmir'de sahte dekontu gerçek sanan talihsiz adam otomobilini dolandırıcılara kaptırdı!
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
11:45 Fenerbahçeli Mesut Özel, ikinci kez baba oluyor
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 12:30:55. #1.12#
SON DAKİKA: Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement