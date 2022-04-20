Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek istifa etti - Son Dakika

Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek, görevinden istifa etti.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Bakan Podgorsek, tatil amacıyla kaldığı bir otele ait faturaların ödemesini geciktirdiği için istifa ettiğini duyurdu.

Podgorsek, "Bakanlık görevimden istifa ettiğimi size duyuruyorum. Görevimden istifa etmemin asli sebebi faturaların ödenmesindeki gecikmelerdir. Bu nedenle davranışlarımın sorumluluğunu alarak görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanı Podgorsek'in, ocak ayında eşiyle kaldığı otele ait 800 avroluk faturaları ödemediği iddia edilmişti.

Faturaları gecikmeli olarak ödediğini savunan Podgorsek, bunun kendisine ve ailesine karşı planlanmış komplo olduğunu ileri sürdü.

Podgorsek, tüm belgeleri teslim ettiğini ve devam eden soruşturma sebebiyle daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.