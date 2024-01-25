Snop'ta Karasu Deresi ıslah çalışmaları başlıyor. Yapılacak olan ıslah çalışması ile havalimanı başta olmak üzere; Sinop Üniversitesi Kampüsü, cezaevi, öğrenci yurtları, 25 ev ve 650 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunacak.

Islah çalışmalarına ilişkin açıklama yapan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop'un önemli bir sorununa da neşter vurulduğunu ifade etti. Maviş, 465 milyon 465 bin TL ihale bedeliyle sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan projeyle, bölgedeki birçok kamu kurumu, konut ve tarım arazisi için taşkının sona ereceğini söyledi.

Projenin ihale sürecinin tamamlanarak sözleşmesinin imzalandığını ve yer tesliminin yapıldığını duyuran Maviş, "Bu gerçekten Sinopumuz için çok önemli bir çalışma. Başta havalimanı olmak üzere; Sinop Üniversitesi Kampüsü, cezaevi, öğrenci yurtları, 25 ev ve 650 dekar tarım arazisini taşkınlardan koruyacağız, su baskınlarını tamamen ortadan kaldıracağız. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SİNOP