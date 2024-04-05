Söke Belediye Başkanı Avukatlarla Bir Araya Geldi

Politika

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Barosu Söke Temsilcisi Nuray Demir Güler ve avukatlarla bir araya geldi. 5 Nisan Avukatlar günü kapsamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Adviye Çetin de hazır bulundu.

Hukuk devleti ve adalet sisteminin en önemli yapı taşı olan savunma hakkını yerine getiren Avukatların, hak ettikleri daha güzel günlerde çalışmalarını dileyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Avukatların günlerini kutladı.

Başkan Arıkan; Belediye şirketi LİMA A.Ş Avukatı Filiz Ceylan'ı da bürosunda ziyaret ederken, Söke Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Adviye Çetin ve Av. Emine Kaya'nın da bu anlamlı günlerini kutladı. - AYDIN