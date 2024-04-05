Söke Belediye Başkanı Avukatlarla Bir Araya Geldi

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Barosu Söke Temsilcisi Nuray Demir Güler ve avukatlarla bir araya geldi. 5 Nisan Avukatlar günü kapsamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Adviye Çetin de hazır bulundu.
Hukuk devleti ve adalet sisteminin en önemli yapı taşı olan savunma hakkını yerine getiren Avukatların, hak ettikleri daha güzel günlerde çalışmalarını dileyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Avukatların günlerini kutladı.
Başkan Arıkan; Belediye şirketi LİMA A.Ş Avukatı Filiz Ceylan'ı da bürosunda ziyaret ederken, Söke Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Adviye Çetin ve Av. Emine Kaya'nın da bu anlamlı günlerini kutladı. - AYDIN
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mazbatasını aldı. Kaya, Trabzonlu hemşehrilerine teşekkür ederek, Trabzon'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.
İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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