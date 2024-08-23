Söke Belediyesi, eski otogar alanında dönüşüm çalışmalarına başladı

Politika

Söke Belediyesi, eski otogar alanında dönüşüm çalışmaları için düğmeye bastı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın talimatıyla başlayan çalışmalar kapsamında, belediye ekipleri tarafından alandaki söküm işlemlerine başlandı. Kısa süre içinde atıl durumdaki binaların yıkımına da geçilecek. Yapılan çalışmayla bir süredir kullanılmayan eski otogar alanı daha güvenilir ve temiz bir hale getirilecek. Başkan Arıkan, dönüşüm çalışmalarının şehre yeni bir çehre kazandıracağını ve alanın halkın kullanımına daha uygun hale getirileceğini vurguladı. - AYDIN