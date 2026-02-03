Söke Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Söke Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Söke Belediyesi\'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
03.02.2026 15:22  Güncelleme: 15:24
Söke Belediyesi iştiraki LİMA A.Ş. bünyesindeki işçilerin maaşları 52 bin TL'ye yükseldi. Toplu iş sözleşmesi, sosyal haklar ve ikramiyelerdeki iyileştirmeleri içeriyor. İmza törenine Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan katıldı.

Söke Belediyesi iştiraki LİMA A.Ş. bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Söke Belediyesi LİMA A.Ş. yönetimi yürütülen görüşmelerin ardından, yıllık sosyal haklar ve ikramiyelerde yapılan iyileştirmelerle birlikte en düşük işçi maaşı 52 bin TL seviyesine yükseldi. Toplu iş sözleşmesi, Söke Belediyesi şantiye alanında düzenlenen törenle imzalandı. İmza töreninde Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, belediye bürokratları, LİMA A.Ş. yöneticileri ve çok sayıda işçi hazır bulundu. Başkan Arıkan, işçiler tarafından davul-zurna ve meşaleler eşliğinde karşılandı.

"Emekçinin hakkını korumak boynumuzun borcu"

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, yaptığı açıklamada, çalışanların refahını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek "Belediyemizin imkanları ölçüsünde, emekçi kardeşlerimizin alın terinin karşılığını en adil şekilde vermeye gayret ettik. Enflasyon şartlarını dikkate alarak, çalışanlarımızın yaşam standartlarını koruyacak bir sözleşme imzaladık. LİMA A.Ş. işçilerimizin emeği Söke'ye değer katıyor. Bu sözleşmenin tüm çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

