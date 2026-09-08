Söke Belediyesi\'nin ürettiği unlar Bağarası\'nda vatandaşlara dağıtıldı

Söke Belediyesi, üreten, paylaşan ve dayanışmayı büyüten belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Söke Belediyesi, kendi tarım arazilerinde ürettiği buğdaylardan elde edilen unları bir kez daha vatandaşlarla buluşturdu. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan öncülüğünde sürdürülen üretim çalışmaları kapsamında, belediyeye ait tarım arazilerinde yetiştirilen buğdaylardan elde edilen unlar vatandaşlara ulaştırılıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen son dağıtımın adresi Bağarası Pazaryeri alanı oldu. Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal ve Söke Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Emin Cengiz'in katılımıyla gerçekleştirilen dağıtımda, belediyenin kendi üretimi olan buğdaylardan elde edilen unlar vatandaşlarla buluşturuldu.

Üretimden elde edilen ürünlerin doğrudan vatandaşlara ulaştırılmasıyla, hem belediyenin tarımsal üretim kapasitesinin değerlendirilmesi hem de sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların sofralarına katkı sunulması hedefleniyor.