Söke Belediyesi ile ADÜ arasında iş birliği güçlenecek

04.02.2026 12:18  Güncelleme: 12:20
Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ile Ege Kariyer Fuarı ve iş birliği konularında görüşmeler yaptı. Protokol imzalandı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem'i makamında ağırladı.

Söke Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette, ADÜ tarafından 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Ege Kariyer Fuarı ele alındı. Görüşmeler sonucunda Söke Belediyesi'nin de fuara katılım sağlaması kararlaştırılırken, bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Bülent Kent ile Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ziyarette ayrıca, daha önce Söke Belediyesi tarafından ADÜ Teknokent'e tahsis edilen ve Uzbek Konağı'nda yer alan merkezin yeniden canlandırılması ve daha etkin bir yapıya kavuşturulması konusu görüşüldü. Nezaket ziyareti kapsamında üniversite ile belediye arasında yapılabilecek yeni iş birlikleri üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ziyaretle ilgili olarak, "Yaptığımız görüşme, Söke ile üniversitemiz arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması anlamında çok değerli. Bizleri onurlandıran Rektörümüz Bülent Kent ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cemal İyem'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

