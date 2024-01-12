Söke Cumhuriyet Başsavcısı ve eşi için veda yemeği düzenlendi

Söke'de yaklaşık 2.5 yıl görev yapmasının ardından tayini Ankara'ya çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ve eşi Hakime Dilek Meral Atbaş onuruna veda yemeği düzenlendi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın ev sahipliği yaptığı veda gecesine Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Adalet Komisyon Başkanı 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tuğrul Durmaz, Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp başta olmak üzere Söke Adliyesi savcı ve hakimleri katıldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Söke Kaymakamı Ali Akça yaptıkları konuşmalarda Atbaş çiftine hizmetleri için teşekkür ederlerken, yeni görevinde başarılar diledi.

Söke Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş; görev süresi boyunca kendisine destek veren ve birlikte çalışmaktan onur duyduğunu ifade ettiği Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp nezdinde tüm Jandarma ve Emniyet mensuplarına, Söke Adliyesinde görevli tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Helallik istedi.

Gecenin sonunda Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan tarafından Hakime Dilek Meral Atbaş'a çiçek ve plaket; Kaymakam Ali Akça tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş'a Atatürk işlemeli halı ve plaket takdim edildi. - AYDIN