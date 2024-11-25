Söke\'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Politika

Söke'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Söke Kadın Dayanışma Derneği, Söke Emek Sanat Kültür Platformu bileşeni sivil toplum kuruluşları, Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Türk Kadınlar Birliği Söke Şubesi tarafından işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik Söke Belediye Meydanı'nda yapıldı.

Söke'de kadınlar hep bir ağızdan şiddetin son bulması için ortak bir dille haykırdı. Yapılan açıklamanın ardından Sermin Akkan Arıkan tarafından kadın haklarının dile getirildiği tek kişilik sokak tiyatrosu oyunu sahnelendi. Daha sonra katılımcılar belediye meydanından hareketle İstasyon, Kubilay ve Aydın Caddesi güzergahında yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte düdükler çalınırken, kadın haklarının dile getirildiği sloganlar atıldı. - AYDIN