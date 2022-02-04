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Söke Elektrik ve Elektronikçiler Odası'nda değişim - Son Dakika

Söke Elektrik ve Elektronikçiler Odası'nda değişim

04.02.2022 18:17
Söke Elektrik ve Elektronikçiler Odası'nda değişim

Söke Elektrikçiler, Elektronikçiler, Saatçiler Odası genel kurul toplantısı yapıldı.

Söke Elektrikçiler, Elektronikçiler, Saatçiler Odası genel kurul toplantısı yapıldı. 210 üyesi bulunan odanın genel kurul toplantısında başkanlığa Güngör Gümüş seçildi.

Yönetim, denetim, hesap raporlarının okunarak ibra edildiği genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulları da oy birliği ile ibra edildi.

Adayların yaptıkları konuşmaların ardından seçimlere geçildi. 178 kişinin oy kullandığı seçimde Güngör Gümüş 93 oy alarak odanın yeni başkanı olurken; mevcut başkan Yalçın Pektaşoğlu 84 oy aldı. 1 tane de geçersiz oy kullanıldı.

Güngör Gümüş'ün Başkanlığı'nda yeni seçilen yönetim kurulunda Cihan Ünsel, Yücel Atıl, Turan Paçal, İsmail İçel, Hamit Özdemir, Levent İrtem, Yedek Üyelerde ise, Cemal Ulkan, Gürkan Öneroğlu, Ufuk Demiray, İbrahim Kurt, Okan Çetin, Mustafa Doğan yer aldı. Denetleme Kurulu ise Barış Yamankaçar, Şahin Demirci, Kamil Fırat Kılıçoğlu'ndan oluştu. - AYDIN

Söke Elektrik ve Elektronikçiler Odası'nda değişim

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Gümüş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Söke Elektrik ve Elektronikçiler Odası'nda değişim - Son Dakika


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