Söke Parkları Yazlık Çiçeklerle Canlanıyor

Söke Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla, belediyeye ait serada yetiştirilen binlerce yazlık çiçek; parkları, refüjleri ve yeşil alanları süslemeye başladı.

Belediye serasında titizlikle üretilen 35 bin adet fide arasında sardunya, rozet, kadife gibi yazlık süs bitkilerinin yanı sıra çeşitli çalı grubu türleri de yer alıyor. Her biri özenle yetiştirilen çiçekler, Söke'nin dört bir yanında çevre düzenlemelerinde kullanılmaya başlandı.

Söke'nin park ve bahçeleri, rengarenk çiçeklerle daha da canlanıyor. Kent estetiğine katkı sunan bu çalışma, vatandaşlardan da büyük beğeni toplarken; Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, peyzaj ve çevre düzenlemelerine yönelik çalışmaların sezon boyunca artarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN