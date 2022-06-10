Soma'ya ağır ceza mahkemesi kuruluyor

AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, daha önce Akhisar ilçesine bağlı olan Soma'nın adli yönden ağır ceza statüsü kazandığını duyurdu.

AK Parti Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan'ın girişimleri sonucu yaklaşık iki ay önce Soma'ya ağır ceza mahkemesi kurulması noktasında bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulmuştu. Ağır cezanın Soma'ya kurulması noktasında yoğun görüşmeler sonucunda en son geçtiğimiz günlerde AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir görüşme yapmıştı. Yapılan girişimler sonucu gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarına göre bakanlık kararıyla Soma'ya ağır ceza mahkemesi kurulması uygun görülerek karara düştü.

AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Soma ilçemizde daha önce Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu yoktu. Bu nedenle adli yönden Akhisar ilçesine bağlıydı. Soma artık müstakil bir Ağır Ceza Mahkemesine sahip oldu. Somamıza Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurulması hem Akhisar Adliyesi'nin iş yükünü hafifletecek hemde Soma ve buraya bağlanması muhtemel olan Kırkağaç'ta ağır cezada davası olanlar ve yakınları mahkeme süreçlerini artık Soma Adliyesi'nden takip edebilecekler.

Öte yandan bir ilçenin ağır ceza merkezi haline gelmesi o ilçenin önemini ve gelişmişliğini gösterir. Soma ilçesi de bir merkez haline geldi. Somamıza hayırlı olsun. Emeği geçen AK Parti Manisa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'a teşekkür ediyoruz." - MANİSA