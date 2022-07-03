Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'yi ziyaret ediyor

Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, 3-5 Temmuz 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 3 - 5 Temmuz 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. 2012-2017 yılları arasında da Somali Cumhurbaşkanı olan Sayın Hasan Şeyh Mahmud'un, Mayıs ayında yeniden göreve seçilmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir." - ANKARA