Son dakika: Bakan Gül'den Ahıska sürgününün yıl dönümü dolayısıyla mesaj - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı üzerinden Ahıskalı Türklerin sürgün edilmesinin 77. yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Ahıska Türklerinin acısını paylaştığını belirten Bakan Gül şunları kaydetti:

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