Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ahıska Türklerinin sürgün edilmesinin 77. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı üzerinden Ahıskalı Türklerin sürgün edilmesinin 77. yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Ahıska Türklerinin acısını paylaştığını belirten Bakan Gül şunları kaydetti:
"77 yıl önce bugün Ahıska Türkleri, kara kışta yük vagonlarıyla ölüme yollandılar. Sürgünün yıl dönümünde, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, yitirdiğimiz canları rahmetle anıyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika: Bakan Gül'den Ahıska sürgününün yıl dönümü dolayısıyla mesaj - Son Dakika