Son Dakika | Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

17.03.2022 13:26
Son Dakika | Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Fransa'da düzenlenen bu sene 31'incisi yapılan MIPIM Gayrimenkul Fuarı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı.

Fransa'da düzenlenen bu sene 31'incisi yapılan MIPIM Gayrimenkul Fuarı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı.

MIPIM Gayrimenkul Fuarı 15-18 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştiriliyor. Bu sene 31'inci kez düzenlenen Türkiye temsilciliğini Alkaş'ın üstlendiği fuara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı. Bakan Kurum ve Bakan Nebati GYODER önderliğinde kurulan İstanbul Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdi, yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Fuara ilişkin konuşan Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, "Muhtelif ülkeden gelen katılımcılarla beraber bu yıl yeniden formatlanan İstanbul Çadırımızda görkemli teknolojik sunumlar, sponsorların ve katılımcıların projeleri sergilendi" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika | Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

YORUMLAR
500
Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun Bakan Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile görüştü Bakan Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile görüştü

İklim Değişikliği, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Murat Kurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 13:32:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement