Son dakika... Bakan Nebati: Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz - Son Dakika
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Son dakika... Bakan Nebati: Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz

03.03.2022 17:14
Son dakika... Bakan Nebati: Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz

Son dakika haber: HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz" dedi.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğunu bildirdi. Bu süreçte Türkiye'de de özellikle enerji ve diğer emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu ve şubat ayında yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 54,44'e, Üretici Fiyat Endeks'nin ise yüzde 105,01'e ulaştığını belirten Bakan Nebati, şunları kaydetti: "Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptığımız KDV indirimleri ile gösterdik. Ayrıca diğer Bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz. 2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki; gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır."


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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Enflasyon, Döviz, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika... Bakan Nebati: Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz - Son Dakika


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