Üye Girişi
Son dakika! Bakan Soylu, Sarıyer'de STK temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

Son dakika! Bakan Soylu, Sarıyer'de STK temsilcileriyle görüştü

08.02.2022 21:37
Son dakika! Bakan Soylu, Sarıyer'de STK temsilcileriyle görüştü

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de göç alanında faaliyet gösteren STK temsilcileri ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de göç alanında faaliyet gösteren STK temsilcileri ile görüştü. Toplantıda insani yardımlar, sahada yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri gibi başlıklar ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de bulunan Vilayetler Evi'nde göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü. Toplantıya göç alanında faaliyet gösteren yaklaşık 25 STK temsilcisi katıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu gibi isimlerin yer aldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda insani yardımlar, sahada yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konular masaya yatırıldı. - İSTANBUL

Son dakika! Bakan Soylu, Sarıyer'de STK temsilcileriyle görüştü

YORUMLAR
500

Sivil Toplum Kuruluşları, Süleyman Soylu, Sarıyer, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Bakan Soylu, Sarıyer'de STK temsilcileriyle görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
21:11 Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 21:45:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Bakan Soylu, Sarıyer'de STK temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement