İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 gündür sağanağın etkili olduğu, derelerde taşkınların meydana geldiği Düzce'de temaslarda bulunuyor. Beyköy beldesinde kente su veren Uğur Deresi'nin taşması sonucu yollarda ve köprülerde hasar meydana gelmiş, kentin içme suyu hattının da selde hasar görmesi sebebiyle kent merkezine 2 gündür su verilememişti. Uğur Deresi'nde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir , DSİ ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Bakan Soylu, Düzce'de selin vurduğu bölgeleri inceliyor - Son Dakika

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