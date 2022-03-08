Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hesap kitapla ülke yönetileceğini sananların, milletini sevmeyi de kendilerince masa başı bir mesele olarak anladıklarını ifade ederek, "Günü geldiğinde bu toprağın insanı masa başı siyasetçilerine en güzel cevabı verir" dedi.

Bakan Yanık, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Kutlama töreni öncesi Kadirli Kaymakamlığı önünde Atatürk büstüne çelenk sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ardından Andırın Caddesi üzerinde temsili Kuvayi Milliyeciler ile şehir merkezine doğru yürüyüşe katıldı. Bakan Yanık'ı, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve protokol üyeleri, vatandaşlar karşıladı. Ardından Kuvayi Milliyeciler, protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı yürüyüşüyle şehir merkezinde yürüdü.

Kortejin ardından Kaymakam Vehbi Bakır'ı makamında ziyaret eden Bakan Derya Yanık, halı sahada düzenlenen kurtuluş şenliklerinde halka seslendi.

Bakan Yanık, konuşmasında, "İşte burası dün de bugün de şühedanın fışkırdığı bir coğrafya. Özellikle genç arkadaşlarım, hepinizin farkında olduğundan eminim ama bir kez daha hatırlatayım; nasıl bir yerin, nasıl bir toprağın üzerinde yaşadığınızın farkında olmanız lazım. Çukurova Milli Mücadele'nin en zor zamanlarında canıyla kanıyla kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla mücadelenin en önünde koşmuş, bugün de içeride ve dışarıda düşmana karşı müdafaada hiç gözünü budaktan sakınmamış, mücadeleye, çatışmaya herkesten önce koşan yiğitlerin, şehitlerin yurdudur" dedi.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağını sağlamakta bölgenin eğitim düzeyi, eğitime verdiği değerin son derece kıymetli olduğunu söyleyen Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Vatana hizmeti kutsal bilip ülkemizin en ücra köşesine kadar aynı imanla, aynı inançla hizmet ederiz. Aynı türküye hüzünlendiğimiz, aynı acıya ağlayıp aynı başarıya sevindiğimiz sürece hepimiz bir ve beraberizdir. Bu yürekten gelen duygu masa başında yazılan manifestolarla, kurgulanan siyasetle oluşmaz. Oysa hesap kitapla ülke yönetileceğini sananlar, milletini sevmeyi de kendilerince masa başı bir mesele olarak anlıyorlar. Vatan toprağı kutsaldır. Bir karışına can feda etmenin ne demek olduğunu en iyi bu toprakların insanı bilir. ve günü geldiğinde bu toprağın insanı masa başı siyasetçilerine en güzel cevabı verir."

Cumhurbaşkanı'ndan Kadirli'ye müjdeler

Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımızın bayramımızı, 7 Martımızı kutlama mesajını bizatihi ben de ifade etmek istiyorum. Ayrıca iki müjdeyi de size özellikle iletmemi istediler. Birisi Kadirli-Ceyhan ve Kadirli-Osmaniye duble yolunun projeleri yapıldı. En kısa sürede yapılıp hizmete açılması için Ulaştırma Bakanlığımıza Cumhurbaşkanımız talimat buyurdular. İkinci müjdemiz Kadirli'de 3 adet anaokulunun tamamlanması ve Rasim Ünal İlkokulu'nun yıkılarak yerine yenisinin yapılması konusunda Cumhurbaşkanımız Milli Eğitim Bakanımızı talimatlandırdılar. Bu da inşallah önümüzdeki en kısa süre içerisinde tamamlanacak ve hizmete alınmış olacak" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi, mehter takımı ve öğrencilerin gösterileri ile kutlamalar sona erdi. - OSMANİYE