Ağrı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı

Ağrı Belediyesi, belediye işçilerine yüzde 50 zam yapıldığını bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, imzalanan toplu iş sözleşmesine göre belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şu ifadeleri kullandı:
"İşçilerimiz başımızın tacıdır. Söz verdiğimiz gibi maaşlarında yüzde 50 oranında artış yaparak bu ay maaşlarını zamlı olarak vereceğiz. Tüm işlerimize hayırlı olsun."
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