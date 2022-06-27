"İşçilerimiz başımızın tacıdır. Söz verdiğimiz gibi maaşlarında yüzde 50 oranında artış yaparak bu ay maaşlarını zamlı olarak vereceğiz. Tüm işlerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Ağrı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Ağrı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 50 zam yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.