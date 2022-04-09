Son dakika... Başkan Tollu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika... Başkan Tollu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

09.04.2022 14:12
Son dakika... Başkan Tollu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Son dakika haber: Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu defa şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu defa şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, semazenler döndü, ilahi ve ney dinletisinde bulunuldu. Kuran-ı Kerim ve duaların ardından birlikte iftar yapıldı. İftar yemeği öncesinde Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve protokol masaları tek tek gezdi. Bu toprakların Türk ve Müslüman kalıyorsa bu şehit ve gazilerin sayesinde olduğuna dikkat çeken Başkan Tollu, "Biz, özgür bir ülkede yaşamamızın yegane mimarları olan şehit ve gazi ailelerimizi ayrı bir yere tutuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlerin ayağınıza taş değdirmesin. Bu milletin, bu ülkenin kıyamete kadar Türk ve Müslüman yurdu olarak kalması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Tüm şehit ve gazi ailelerimizin önünde saygıyla, muhabbetle eğiliyor, sizleri yüce Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Programda birlik ve beraberliğin sağlandığını ifade eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Uçar ise "Sağ olsun, Allah razı olsun. Çok iyi bir şey başkanımız yaptı. Bütün gazilerimize, şehitlerimize burada birlik beraberlik sağladı" şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden gazi yakını Fahri Çarpar da "Şimdi Ramazan dolayısıyla her yıl belediyemizin düzenlemiş olduğu Ramazan iftar programına zaten geliyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Programdan memnun olduğunu ifade eden şehit yakını Meryem Evdilek, "Güzel bir akşam, güzel bir ortam, memnunuz yani" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Son dakika... Başkan Tollu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

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Mükerrem Tollu, Mersin, Şehit, Gazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Başkan Tollu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika


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