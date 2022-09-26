CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı - Son Dakika
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CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı

26.09.2022 18:19

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) politikalarına aykırı söylemleri nedeniyle disiplin kurulan sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 1 yıllığına parti üyeliğinden çıkarıldı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplandı. Kurul son toplantısını 22 Ağustos'ta yaptı. Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı bugüne ertelendi.

1 YILLIĞINA PARTİ ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILDI

CHP Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrasında Özcan hakkındaki kararını verdi. Akşam saatlerinde açıklanan karara göre Tanju Özcan'ın 1 yıl boyunca CHP üyeliğinden çıkarılmasına karar verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog sonrasında CHP yönetimi Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı. Yüksek Disiplin Kurulu'nun Tanju Özcan ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor.

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Tanju Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı - Son Dakika
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