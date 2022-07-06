Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli sporcularımızdan Cezayir'de Akdeniz Oyunları başlarken madalya sözü almıştım. Tam 108 madalya kazanarak coşku ve inançla verdikleri sözlerini tuttular. 19. Akdeniz Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı - Son Dakika

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