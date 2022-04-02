Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan Asteğmen Kupşen'e rahmet diledi - Son Dakika
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan Asteğmen Kupşen'e rahmet diledi

02.04.2022 23:40
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan Asteğmen Kupşen'e rahmet diledi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Derecik'te görevi sırasında şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan Asteğmen Kupşen'e rahmet diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan Asteğmen Kupşen'e rahmet diledi - Son Dakika
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