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Son Dakika | Fatih Erbakan: Çözüm katma değerli ürün üretmek - Son Dakika

Son Dakika | Fatih Erbakan: Çözüm katma değerli ürün üretmek

01.01.2022 13:54
Son Dakika | Fatih Erbakan: Çözüm katma değerli ürün üretmek

Gelen son dakika haberlerine göre YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asıl çözüm; uzmanların da ifade ettiği gibi katma değerli ürün üretmek ve ihraç etmektir.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asıl çözüm; uzmanların da ifade ettiği gibi katma değerli ürün üretmek ve ihraç etmektir. Bir ürün üretirken de üretimde yüzde 82 oranında ithalata bağımlılığı azaltmak ve ortadan kaldırmaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, genel merkezde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erbakan, "Ülkemizin ekonomi alanındaki kronik yapısal problemleri nedeniyle yani, yerli-milli üretim ve ihracatımızın yeterli olmaması nedeniyle katma değerli ürün üretimimiz ve ihracatımız olmaması nedeniyle bir diğer deyişle yıllardır sürdürülen borç-faiz-beton-çimento ekonomisi yüzünden, doğal olarak döviz kurları 2021 yılında patladı. Yeni yıla zamlarla girişimiz bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Elektriğe konutta yüzde 50 ile yüzde 130 zam. Doğal gaza konutta yüzde 25, sanayide yüzde 50 zam. Akaryakıta zam. ' Zam, vergi, borç, faiz ekonomisi' diye yıllardır söylüyoruz. Maalesef iktidarın anlayışı değişmiyor, gelir kaynakları değişmiyor" dedi.

'ÇÖZÜM KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETMEK'Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarına eleştiri getirerek, "'Faiz artıralım', 'Dolar bozduralım', 'Merkez Bankası başkanı değiştirelim', 'Maliye bakanı değiştirelim', 'Dış güçlerle savaşıyoruz, diyelim', 'Çin modeli uygulayacağız, diyelim'; bu zihniyetle mevcut iktidarın işsizliğe, enflasyona, geçim derdine çare bulması mümkün değil millete bir fayda sağlayabilmesi mümkün değil. Asıl çözüm bunların hiçbiri değildir. Asıl çözüm; uzmanların da ifade ettiği gibi, katma değerli ürün üretmek ve ihraç etmektir. Bir ürün üretirken de üretimde yüzde 82 oranında ithalata bağımlılığı azaltmak ve ortadan kaldırmaktır ama yok; mevcut iktidar, 'Bize bunlarla gelmeyin, bize gayrimenkul projesiyle betonla çimentoyla sıcak parayla krediyle gelin' diyor" diye konuştu. 'BEYİN GÖÇÜ YAŞIYORUZ'Erbakan, Türkiye'den yurt dışına yoğun beyin göçünün yaşandığına dikkat çekerek, "Bir defa yüzde yüz yerli katma değerli ürün üretmek için yetişmiş insan lazım, beyin gücü lazım; ama bu ülkede bu şartlarda beyin durmuyor, beyin göçü yaşıyoruz. Neden? O beyinlere sahip çıkmak için maddi ve manevi bakımdan şartlarınız uygun olacak. Bir defa adamcılık ve torpil almış başını gitmiş. Ehliyet, liyakat, donanım, tecrübe bunların hiçbirine bakılmıyor" dedi.CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİErbakan ayrıca CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kursları açıklamasına ilişkin, "CHP Grup Başkan Vekili'nin haftalık basın toplantısında dile getirdiği 28 Şubat jargonuyla oluşturulmuş cümleler CHP'nin genetik yapısının tezahürüdür. 1000 sene İslam'a bayraktarlık yapmış aziz milletimizin evlatlarına din eğitimi verilmesini, Kur'an öğretilmesini 'çağ dışılık' olarak nitelemek kimsenin haddine değildir" diye konuştu.

Son Dakika | Fatih Erbakan: Çözüm katma değerli ürün üretmek
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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Ekonomi, Borç, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Fatih Erbakan: Çözüm katma değerli ürün üretmek - Son Dakika


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